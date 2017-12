Definidas as saídas, no dia 1.º, dos secretários Simão Pedro, Nabil Bonduki e Eduardo Suplicy – para disputar vagas na Câmara Municipal –, Haddad deu o recado a eles: quer o retorno do trio em outubro para terminarem a gestão petista.

Vai

Sem os salários de seus cargos, e enquanto a campanha não começa, Simão Pedro vai assessorar o deputado Paulo Teixeira. Suplicy fará palestras e já tem aposentadoria. E Bonduki volta ao seu posto na Câmara paulistana.