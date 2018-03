Carlos Minc quer garantir, para distantes reservas ambientais do Acre e do Amazonas, uma boa fatia – ao menos 10% – dos 3 mil novos telecentros, com internet grátis e banda larga, que serão instalados em todo o País.

O plano está sendo discutido em Brasília. E, pelas projeções iniciais, deve custar algo como R$ 250 milhões.