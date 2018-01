Poucas mudanças na lei sobre recursos de fora

Foram poucas as alterações feitas pelo relator Alexandre Baldy no projeto de regularização de recursos não declarados de brasileiros lá fora. Não mexeu nem flexibilizou anistias penais mas definiu a data da “foto” da conta externa.

“Deixamos, sim, mais claros pontos antes incompreensíveis, para dar segurança jurídica”, afirma o deputado goiano, que na segunda-feira conversou com Henrique Meirelles a respeito, antes de entregar – ontem – o seu projeto. O PL deve ser votado hoje na Câmara. E na semana do dia 17, no Senado.

Quem não pode

Parentes de políticos e de servidores públicos vão poder participar? “Não, não vão”, diz Baldy. É constitucional tratar iguais de forma diferente? “A maioria da Câmara quis que esse trecho ficasse como está. Não há ambiente político para tanto”, explicou, lembrando que foi contra o projeto já implementado, como um todo.

Resultado: se um empresário interessado em usar a lei tiver, por exemplo, uma irmã que é diretora de escola municipal … ele está fora do processo.

Dinheiro em jogo

Para Baldy, o novo texto vai aumentar o interesse pela regularização, bem como pela repatriação de capitais. “Prova de que as regras não eram adequadas é o fato de a RF só ter repatriado, até agora, R$ 28 bilhões”, conta o deputado.

Segundo contabilidade da Global Financial Integrity, existem hoje US$ 400 bilhões de brasileiros no exterior, dos quais US$ 270 bilhões de origem licita. A conta foi feita de 1960 a 2012.

Em condições ideais, o potencial de arrecadação em termos de multa e taxação, é de R$ 300 bilhões.