Os advogados de Roger Abdelmassih entraram no TJ-SP com mais um pedido de habeas corpus. Querem anular as condenações a 278 anos de prisão. Alegam que, em casos de crime contra os costumes, as vítimas perderam o prazo (de seis meses) para denunciá-lo.

