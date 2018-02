Recorde pessoal

Em março, o blog, que começou despretensiosamente, completa dois anos. E, para festejar, Giselli Souza passará a promover “treinões e encontros com leitoras fora de São Paulo”, onde mora. SeuDivas que Corremnasceu da necessidade que ela tinha de contar como a prática esportiva estava fazendo com que voltasse a sentir orgulho do próprio corpo. Quatro maratonas depois, e com milhares de seguidoras, a blogueira quer dar um novo passo: disseminar as meias maratonas entre as mulheres. “Cada vez mais, elas estão adotando a corrida como estilo de vida, não só para emagrecer”, explica. Para 2015, aliás, a diva também já tem programação pessoal fechada: “Vou fazer poucas provas, mas com mais qualidade. E, se tudo der certo, correrei minha quinta maratona no segundo semestre”. Run, Giselli, run!

