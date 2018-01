Sobre o insistente assédio do PSDB a Kassab, importante aliado do ex-prefeito lembra que foram os tucanos que “dinamitaram todas as possibilidades de aliança com o PSD”.

“Lá atrás, propusemos que eles apoiassem a candidatura de Afif à Prefeitura, para que, agora em 2014, fechássemos aliança em torno da reeleição de Alckmin com Kassab de vice. Mas eles recusaram todas as propostas.”