Roberto Macedo, articulista do Estadão, foi eleito Economista do Ano– pela Ordem dos Economistas do Brasil. Receberá o prêmio dia 13 de agosto, no Espaço Rosa Rosarum.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.