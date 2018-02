Como a empreiteira terá retorno? Conforme antecipado ontem pela coluna, poderá vender o direito de uso do nome e outras rendas geradas no estádio. Esta equação será colocada no papel e submetida ao conselho do clube em reunião prevista para 9 de setembro.

