Receitas do caderno de Christian Dior invadem menu de restaurante durante a Paris Fashion Week

A moda invadiu o menu do restaurante Relais Plaza, do centenário Hotel Plaza Athénée, de Paris. Enquanto as grandes Maisons desfilam suas coleções de alta costura pela Cidade Luz, o icônico restaurante está servindo pratos inspirados no caderno de receitas de Christian Dior, em seu menu de jantar.

Muitos não sabem, mas o estilista era um amante da gastronomia e chegou até a escrever um livro de receitas, o “The Kitchen Hand Sewn”, que foi publicado em 1972 pela Maison Dior.

Entre as guloseimas: ovos russos acompanhados de champanhe.