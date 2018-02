Receita própria

Piny Montoro não quis seguir os passos políticos de seu “avô postiço”, o ex governador Franco Montoro. “Ele era irmão do meu avô, mas criou minha mãe desde os 14 anos. Sempre o considerei como avô’, explica. Hoje, Piny assessora 19 atores, entre eles as Giovannas Antonelli e Ewbank e também virou empresária de alguns deles. “A Cleo Pires me convenceu e estou adorando. É o mesmo universo, mas de um ângulo diferente”. Com a atriz, ela também está montando a produtora de cinema Jiraya. “O primeiro projeto é sobre a ‘fábula’ dos 30 anos. Cleo leu o roteiro e quis transformar em filme”, entrega.

