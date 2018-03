Ricardo Zuniga, cônsul-geral dos EUA em SP, enviou carta para parabenizar a Receita, o MPF e a Prefeitura… pelo fechamento do Shopping 25 de Março. O local estava na lista do Gabinete do Representante de Comércio dos EUA de entidades que promovem falsificações e pirataria.

