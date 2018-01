Receita Estética

Flávia Medeiros acaba de inaugurar sua clínica de estética nos Jardins. A moça é criadora do método Magic Touch Detox – uma espécie de massagem modeladora com drenagem que deixa em forma famosas como Sabrina Sato. Sabrina, ela atende de madrugada. “Chego na casa da Sá ali por uma da manhã e ela está no maior pique”. Antes de abrir o negócio, a esteticista fez muito atendimento domiciliar. “Saía de casa de manhã com um clínica móvel no carro e só voltava a noite”. Ela também trabalhou por anos em consultórios de cirurgiões plásticos, dermatologistas, endocrinologistas e nutricionistas, onde adquiriu experiência. Hoje, dá workshops na Europa e no Japão. No Brasil, habilitou cerca de 180 profissionais para reproduzir sua técnica, tão procurada pelas famosas. “Tem gente que faz a Magic Touch quatro vezes por semana.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.