Receita de água

Um alerta geral dos cientistas sobre o futuro da água no País – divulgado ontem pela SBPC – define uma tarefa urgentíssima: plantar mais árvores e preservar as margens de rios. “A falta de água já é uma questão de segurança pública”, resumiu para a coluna o coordenador do estudo, Paulo Nobre,do Inpe.

As conclusões levadas à SBPC apontam uma queda no volume de água disponível, no último ano, de 6% (por metro cúbico) no Norte, 4% no Nordeste, 3,5% no Sudeste e equilíbrio no Sul.