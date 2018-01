Receita contra as águas

O Ministério Público do Rio decidiu entrar na campanha contra tragédias em verões futuros. Está contactando as prefeituras do Estado e dando um prazo, até o fim do ano, para que façam levantamento minucioso das áreas ocupadas irregularmente, das que apresentam riscos – e, por fim, detalhes do plano diretor.

Coordenador da área de meio-ambiente do MP fluminense, Murilo Bustamente avisa: quando os mapas de todos eles estiverem prontos, o MP fará uma lista de pendências e recomendações.

Na verdade, exigências. Pois quem não acolhê-las, adverte o promotor, poderá sofrer ações judiciais.