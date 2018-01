O STJ julga hoje recurso especial do Ministério Público do RJ que pede o aumento da pena do goleiro Bruno, ex-Flamengo, pelo sequestro de Eliza Samudio. O ex-jogador foi condenado a 4 anos e seis meses no Rio, onde a primeira parte do crime ocorreu. A pena, porém, foi reduzida posteriormente.

Em Minas Gerais, onde ele Eliza foi assassinada, sua punição foi de 22 anos.