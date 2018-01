Indagado sobre o debate na Globo, anteontem, ao qual foi assistir in loco, FHC sintetizou: “Foi a melhor performance do Aécio. Ele estava muito concentrado e foi bastante objetivo. Já a Dilma veio preparada para enfrentar uma guerra”, analisou.

E Marina? “Bem, Marina… é uma flor”, afirmou, sorrindo.

Recado 2

A declaração do ex-presidente evidencia não só apreço pela candidata do PSB, mas também a tentativa de construir pontes com Marina, já de olho no segundo turno.

FHC sempre foi entusiasta de uma aliança entre PSB e PSDB para derrotar o PT.