FHC não gostou nem um pouco de o tema mensalão não ter sido usado por Serra no debate de segunda-feira.

A interlocutores, o ex-presidente comentou: “O momento é esse, não tem por que evitar.”

Recado 2

E Fernando Henrique já avisou. Não poderá ir ao comício de encerramento da campanha de primeiro turno de Serra, dia 27, no Vale do Anhangabaú. Estará recebendo o ex-primeiro ministro da Espanha, Felipe González, em sua visita a São Paulo.

Recado 3

Aliás, o evento pode subir no muro. Há no ninho tucano quem defenda que ele seja trocado por quatro comícios nas zonas leste e sul. Com o rigor da lei eleitoral, reclamam que o formato não tem apelo.