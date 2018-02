Realizar desejos

Amigos de longa data, Guilherme Gomes e Pedro Opice fundaram, em 2009, a Jazz Side, empresa que oferece o serviço de “presentes-experiência”. A ideia partiu de clientes que procuravam os dois sócios, e pediam sugestões diferentes para presentear pessoas especiais.

Exemplos realizados pela agência? Desde uma viagem para surfar com o mega campeão Kelly Slater, passando por fechar a loja da Tiffany &Co de Paris para um pedido de casamento, até dar uma festa nas pirâmides do Egito. “Nossa ideia é realizar os sonhos e promover experiências únicas”, afirma a nova sócia Mayra Miranda (à esq.), que ingressou esse ano na empresa e é responsável tanto pelos eventos corporativos como pela decisão de a She Said Jazz – braço da Jazz, que toca ao lado de Helena Freitas – ter ficado no mercado de casamentos.

“A demanda foi natural. Muitas pessoas, cansadas do formato igual de casamento, nos procuraram em busca de ideias novas, que vão desde o pedido até o roteiro personalizado da lua de mel”, conta.