A amigos Silvio Santos tem dito que está feliz da vida com o engajamento da família no SBT. Das seis filhas do dono do Baú, apenas duas – Rebeca e Patrícia, que estudam nos EUA – não estão trabalhando na casa.



A propósito: na terça, Íris Abravanel divulga detalhes da sua novela, Revelação, que – ufa!… – estréia dia 8

