A Pinacoteca convidou o príncipe Harry para vir ao Brasil em novembro. Missão? Abrir exposição da Tate Gallery. Trata-se de mostra com os maiores pintores de paisagens inglesas do acervo do museu londrino.

