Real na ficção

Já começaram, em Brasília, as filmagens do longa 3.000 Dias no Bunker. O longa é uma adaptação do livro de Guilherme Fiuza – que conta a história do Plano Real, passando pela trajetória de FHC como ministro da Fazenda, durante o governo Itamar Franco, em 1993, e durante sua presidência.

Real 2

Para o papel de FHC foi escolhido o premiado ator Norival Rizzo. Além dele, estão confirmados Fernando Eiras como Winston Fritsch; Emílio Orciollo Netto como Gustavo Franco; Giulio Lopes como Edmar Bacha; Tato Gabus Mendes como Pedro Malan; Guilherme Weber como Persio Arida; Wladimir Candini como André Lara Resende; e Carlos Meceni como Clóvis Carvalho.

Real 3

Sob direção de Rodrigo Bittencourt e produção de Ricardo Fadel Rihan, o longa foi aprovado na Ancine e tem como produtoras a LightHouse Produções Cinematográficas, a Maristela Filmes e a Globo Filmes, além de Cacá Diegues que entra como consultor artístico e produtor associado.

Com término previsto para outubro, o longa ainda não há data de lançamento.