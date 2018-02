Daniela Mercury, uma das primeiras vozes do meio artístico a se posicionar publicamente contra a homofobia, rebateu, com ironia, as declarações de Levy Fidelix no debate de anteontem: “Quem é Levy Fidelix?!”, indagou.

Em Portugal para o The Voice Kids, a cantora disse que nunca tinha ouvido falar no político. “Agora sei que é deplorável e ignorante. Ele não terá esses votos. O Brasil é livre, democrático e moderno! Já saímos do período medieval.”

Reação 2

Diretor de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho – representante brasileiro no Oscar 2015, sobre um adolescente cego que descobre ser gay –, Daniel Ribeiro defendeu a criminalização da homofobia. “Isso revela o quão importante é elegermos candidatos LGBT e simpatizantes, comprometidos com os direitos das minorias.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reação 3

Além do Beijaço LGBT – marcado para hoje, na Avenida Paulista –, pelo menos outros três eventos foram criados no Facebook contra o candidato do PRTB. Um deles, batizado de… Nosso Amor não Cabe no seu Aerotrem.

Reação 4

E na Avaaz, petição virtual pedindo a retirada do candidato do debate da Globo, quinta, alcançou quase duas mil assinaturas em poucas horas.