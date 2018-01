Michel Temer bateu o martelo: Raul Jungmann (PPS-PE) será o ministro da Defesa. A confirmação do nome do deputado no cargo ocorre após a recusa do advogado Antônio Claudio Mariz de Oliveira, que disse preferir a pasta da Justiça.

Com isso, o novo governo praticamente fecha a composição da Esplanada das Ministérios. A posse dos ministros está prevista para acontecer já nesta quinta-feira.