Antes de ir à convenção do PSDB, anteontem, Doria trocou e-mails com Datena confirmando sua decisão de se candidatar. O apresentador os exibiu no ar – e assim revelou o número do celular pessoal do prefeito.

Que teve de trocar de número.

Leia mais notas da coluna:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Taxa de prévias surpreende Floriano; Aníbal articula contra cobrança

+ Na China, ciência é top, Previdência é irrelevante