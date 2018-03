Samuel Klein, fundador da Casas Bahia, relembra, no cinema, a época em que ficou no campo de concentração de Maidanek, na Polônia. E também os desafios para entrar no Brasil, em 1952. Está tudo no longa Cem Anos de Imigração dos Judeus do Leste Europeu, de Márcio Pitliuk.

O filme será exibido, amanhã, no festival judaico de Curitiba.