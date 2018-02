Há mais coisas no ar além de aviões, no tiroteio entre a Anac e o governador Sergio Cabral quanto ao futuro do aeroporto Santos Dumont.

O bate-boca traduz uma disputa entre Cabral e Nelson Jobim, que defende – assim como sua aliada na Anac, Solange Vieira – o uso do aeroporto para voos além da ponte aérea.

E brigam por quê? Pela vaga de vice na chapa Dilma Rousseff-2010.

