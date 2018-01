Raphael Sahyoun está de volta ao mundo da moda

A quarentena de Raphael Sahyoun durou cinco anos longe do mundo da moda, respeitando contrato que assinou ao vender a Bobstore, em 2011. Mas essa fase acabou. Quarta-feira ele inaugura, com direito a desfile, a primeira loja de sua nova marca, a Twenty Four Seven, no Shopping Cidade Jardim. “Como já diz o nome, ela foi pensada para uma mulher atual, que tem que estar pronta a qualquer hora, em qualquer ocasião”, explica o empresário. “Vou fazer roupas de verdade, com tecidos nobres, nada de fast fashion. Penso primeiro na satisfação do meu cliente, o resultado é consequência”, diz Sahyoun, que também vai abrir, ainda este mês, mais três lojas. “Estaremos presentes em 80 multimarcas brasileiras. Muitos clientes antigos estão me procurando. Até o fim do ano vou abrir dez franquias”.

