Campeões de busca do Google em 2016

Lula liderou as buscas no Google Brasil, em 2016, na categoria “pessoa”. Seguido de… Ana Hickman, David Bowie e Donald Trump.

Sérgio Moro aparece em sexto lugar e Fidel Castro em décimo, perdendo para Elke Maravilha e Luiza Brunet.

O portal divulga, hoje, seu relatório anual “zeitgeist” (ou, o “espírito do tempo’), no qual revela o que mais atraiu a atenção do brasileiro no ano.

Ranking 2

No quesito de perguntas como “Por que” (a pessoa ou assunto foi procurado), as respostas mais digitadas foram “Geraldo Luiz saiu da Record”, “o Reino Unido quer sair da União Europeia”, “o WhatsApp foi bloqueado” e “o feijão está tão caro”.

Na questão “O que é”, democracia aparece em 9º, ética em 10º.

O termo mais buscado? “Crush”.