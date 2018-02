Alckmin chamou FHC de presidente de honra da juventude do PSDB, anteontem, no jantar em homenagem ao tucano-mor no Palácio dos Bandeirantes. Ao que foi imediatamente corrigido: “Sou presidente eterno da juventude do PSDB”.

Tem toda a razão.

