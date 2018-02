Michel Temer viajou ontem para Angola – que comemora sua independência – e Dilma decidiu não ir à Cúpula América do Sul-Países Árabes, em Riad. É a primeira vez que um chefe de Estado do País falta a esse encontro.

Não custa lembrar: com os dois fora, Eduardo Cunha assumiria a Presidência.

