Nelson Barbosa, Alexandre Tombini e os ex-BC Gustavo Franco, Affonso Pastore e Henrique Meirelles participam hoje, em SP, do Itaú Macro Vision, comandado por Candido Bracher.

No evento, que debaterá o panorama político e econômico, dentro e fora do Brasil, também estarão Ilan Goldfajn, Ricardo Marino, Alberto Fernandes e Flávio Souza (todos do Itaú), mais Christopher Garman, da Eurasia, Oscar Vilhena, da Direito GV… e Rubens Ometto, da Cosan.