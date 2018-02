Radiografia atual

Tracking tucano feito no fim de semana assustou o partido. Só no Estado de São Paulo, Marina Silva já está com… 45% dos votos.

Radiografia 2

Armínio Fraga tem recebido “sinais de fumaça” de nomes de peso da vida econômica do País para fazer parte de um eventual governo Marina. Mas, segundo interlocutor que conversou com o ex-BC no domingo, ele tem emitido, consistentemente, vários… nãos como resposta. Mesmo ante apelo ao seu reconhecido espírito público.

Radiografia 3

Além de não conhecer pessoalmente a ex-ministra de Lula, Fraga tem lembrado que costurou, durante um ano e meio, o programa de Aécio Neves. Além de se considerar “velho” para apostar “no escuro”. Aos 33 anos, aceitou trabalhar no BC no “susto”. Em 99, disse sim ao o convite de FHC pela afinidade com a equipe.

Os que desejam que o ex-ministro de Fernando Henrique suba no barco de Marina, caso ela vença, vão ter que suar muito mais que só uma camisa.