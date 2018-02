Blairo Maggi diz que foi o próprio governo Dilma quem pavimentou caminho para o apoio do PR ao candidato do PSDB, Serra. “O PR sempre foi leal, mas nós não estamos no radar do governo. Então, tiramos o PT do nosso radar em SP”, justifica o senador.

