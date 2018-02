Racionalidade

Depois de fazer palestra na terça-feira pela manhã, em Nova York, para investidores americanos, Guido Mantega almoçou reservadamente com alguns membros do Council of the Americas – organizador do evento.

Ali, buscando tranquilizar aos presentes, fez elogios tanto a Dilma bem como a Serra. Segundo um dos convidados, o ministro da Fazenda deixou claro que os dois são muito competentes

E que tem capacidade de tocar a economia brasileira, quem quer seja o vencedor dessas eleições.