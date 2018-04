Nelson Barbosa, por ser ‘da casa’ e ter a simpatia do PT, tem maior chance do que seu antecessor na Fazenda de operar a urgente reorganização dos gastos públicos. Pelo menos é o que Joaquim Levy tem dado a entender a amigos – ressaltando, porém, o fato de que deixou o caminho pavimentado.

O Brasil, no entanto, na visão de quem entende do assunto, precisa preparar melhor sua economia para um período de commodities a preço baixo – que deve durar vários anos. Isto vai exigir muito mais do que o apresentado pelo governo Dilma.