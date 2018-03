Está aberta a disputa no PT, entre Fernando Pimentel e Patrus Ananias, pela sucessão do tucano Aécio Neves em 2010. “Não tem jeito: vai ter prévia”, prevê o presidente do partido no Estado, Reginaldo Lopes.

