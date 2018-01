Depois de Miranda Kassin cantar Amy Winehouse após o documentário Amy, no Caixa Belas Artes, o marido da cantora, o músico André Frateschi, monta tributo a David Bowie.

Será amanhã, depois da exibição do longa O Homem que Caiu na Terra, de Nicolas Roeg.

R.I.P. 2

Mal desapareceu e já estão marcados, via Facebook, dois blocos de Carnaval para lembrar “o camaleão do rock”, David Bowie. Tô de Bowie sai dia 9, em Santa Cecilia, com 10 mil confirmados. E o Bloco do Bumba Meu Bowie samba dia 6 nas ruas de Olinda, com 2 mil pessoas.