R$ 90 bilhões em ação

A assessoria da Câmara fez uma conta do que o governo gastará a mais caso sejam aprovadas todas as 12 PECs em andamento na casa: perto de R$ 90 bilhões, dos quais R$ 70 bilhões só com uma delas: a do reajuste das aposentadorias nos mesmos patamares do salário mínimo.

Do restante, destaque para a extinção do fator previdenciário, a equiparação de delegados a procuradores da República e um fundo obrigatório para a cultura, de 6% do orçamento. Detalhe importante: o estudo foi encomendado pela liderança do PSDB…