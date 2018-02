E não é que a reforma do estádio do Morumbi pode ficar pronta para a Copa das Confederações?

A direção do São Paulo está empenhada em provar que poderia ter recebido o torneio.

Está nos finalmentes a negociação do naming rights e assim que fecharem, começam obra com prazo estimado em 18 meses.

