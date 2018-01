A marca Eva usou a maçã, o fruto proibido, como símbolo da liberdade de gênero na sua coleção de inverno, que chega às lojas da marca nesta quinta-feira.

Com styling assinado por Dudu Bertholini, a grife aposta na figura andrógina do modelo Goan Fragoso, cuja aparência “sem gênero” faz com que passe despercebido entre as mulheres da campanha (entre elas, a top Michelli Provensi).