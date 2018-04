Zizi Possi dividirá o palco do Municipal com a filha Luiza, no show Elas Cantam Roberto, dia 26. O evento, do Itaúbrasil, festeja os 50 anos de Roberto Carlos.

A diretora Monique Gardenberg quer que elas cantem a vencedora de San Remo em 1968, Canzone Per Te.

Veja também:

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte