Escritores se mobilizaram contra a Rússia antes do início da Olimpíada de Sochi. Salman Rushdie e Jonathan Franzen assinaram carta aberta de repúdio às polêmicas leis antigay do país-sede do evento – como a que proíbe propaganda homossexual.

