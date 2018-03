Tom Felton, o Draco Malfoy da série Harry Potter, aterrissa no Brasil na semana que vem. Para participar do Inside The Show. Além da ponte Rio-SP, o ator quer conhecer a Amazônia e uma cidade nordestina – tudo indica, será Fortaleza.

Quem vem 2

Também confirmada a vinda da escritora Colleen Houck – para a Bienal do RJ, em setembro, no Riocentro. Ela vem lançar seu novo livro, Reawakened (ainda sem título em português), pela editora Arqueiro.