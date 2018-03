Eleita mais poderosa do mundo da arte em 2012 pela revista inglesa Art Review Carolyn Christov-Bakargiev é uma das curadoras internacionais com presença confirmada na SP-Arte 2015, que acontece de 9 a 12 de abril, no Pavilhão da Bienal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.