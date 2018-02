Simon Egan, um dos produtores de O Discurso do Rei, desembarca no Brasil para a Copa. Dará aulas de roteiro e produção de filmes em São Paulo, dia 11, e no Rio, dia 13 – parte dos eventos organizados pela Embaixada Britânica para o Mundial.

