Andrew Parsons, do Comitê Paralímpico Brasileiro, ciceroneará sir Philip Craven, presidente do comitê internacional.

Ele vem este mês a São Paulo para reunião da entidade. E aproveitará para assistir a competições de atletismo, halterofilismo e natação.

Luís Onofre – designer português de sapatos que tem entre suas clientes Kate Middleton, Michelle Obama e Paris Hilton – desembarca no Rio também este mês. Para desfile no Palácio São Clemente, residência do cônsul português.