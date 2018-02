Alexandre Tombini, do BC, almoça amanhã, em encontro fechado, com integrantes do Iedi, presidido por Pedro Passos.

Em São Paulo.

Quem vem 2

Pierre Dukan desembarca dia 5 na capital paulista. Médico e nutrólogo, é conhecido mundialmente por montar o regime da princesa Kate.

Lança por aqui a segunda edição de seu livro Eu Não Consigo Emagrecer – e também programa online para ajudar quem quer entrar em forma.