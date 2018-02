Fawzia Koofi, feminista e ativista política afegã, vem a SP. Para o Fórum Tempo de Mulher. Dia 2 de julho.

Quem vem 2

Dani Fonseca, maquiadora que transformou Lady Gaga em caveira no clipe Born This Way, também vem. Dia 21, para anunciar os vencedores do Conexão Beauty Art, da Avon.