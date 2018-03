Desembarca no Brasil, em maio, a princesa holandesa Máxima, secretária da ONU para inclusão financeira. Vem ver de perto o que Alexandre Tombini, do BC, lhe contou em encontro técnico na Basileia: em dez anos, o número de clientes bancários no País saltou de 87 milhões para 174,8 milhões.

A futura rainha participa também de lançamento do Plano de Ação da Parceria Nacional para Inclusão Financeira.