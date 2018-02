O casal real dinamarquês desembarca no Brasil dia 12. O príncipe Joachim encontra-se com Kassab e Eduardo Paes, enquanto a princesa Marie visita a Fundação Gol de Letra e o Projac, no Rio. Passam ainda por Curitiba e Manaus.

